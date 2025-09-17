Cameron Norrie se estrelló con el 304 del mundo en la primera ronda de Chengdú

El tenista chino Zhou Yi, número 304 del ránking mundial, dio la gran sorpresa en el ATP 250 de Chengdú (China) al eliminar al británico Cameron Norrie (34°) en la primera ronda.

Zhou, revelación de la jornada de este miércoles, se impuso al quinto sembrado del torneo por 6-7(3), 6-4 y 7-6(2) tras casi tres horas de partido y una agresividad arrolladora, que dejó a Norrie sin opciones.

El británico se llevó el primer set en el desempate por tras un parcial muy igualado en el que Zhou mantuvo el pulso con un sólido servicio. Ya en la segunda manga, el chino elevó su agresividad desde el fondo y logró un quiebre decisivo para imponerse y forzar el tercer set.

La definición volvió a un tie break, donde el dueño de casa mostró más temple y cerró con autoridad para pasar a octavos de final, donde se medirá al australiano Christopher O'Connell, 103 del mundo.

O'Connell selló su pase a la siguiente ronda tras vencer sin grandes complicaciones al francés Quentin Halys (75°) por 6(3)-7, 6-3 y 6-4.

Asimismo, se llevó una sorpresa el belga Zizou Bergs (46°) tras caer derrotado por 1-6, 7-5 y 4-6 ante el chino Shang Juncheng, 138 mundial y que se citó con el estadounidense Brandon Nakashima (33°).