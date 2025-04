El Masters 1.000 de Madrid quedó paralizado por el apagón que afecta a España

El tenis y la actividad en la Caja Mágica quedaron paralizadas con el apagón que afecta a España y Portugal, con la suspensión de los partidos en juego y con el resto de actividades en el recinto madrileño en el marco del Masters 1.000 de Madrid.

La falta de electricidad provocó el caos a partir del mediodía de este lunes. Además de la suspensión de los partidos, el acceso al recinto para la jornada de día quedó bloqueada por la falta de operatividad de los accesos de entrada y salida.

Algunas zonas de la Caja Mágica, como los pasillos interiores, quedaron totalmente a oscuras durante algunos momentos y los comercios dejaron de funcionar. Las pistas, donde había varios partidos en juego, quedaron poco a poco sin espectadores.

Cerca de 20.000 personas estaban previstas para el acceso a esa hora en el recinto, con actividad en cinco de las pistas.

Luego de la activación de protocolos similares a cuando la lluvia irrumpe en torneos, la organización ratificó la cancelación de las sesiones diurnas y nocturnas de este lunes, con el fin de resguardar la seguridad de jugadores, personal y espectadores.

Los encuentros quedaron aplazados para este martes 29 y el resto de modificaciones en el calendario están por confirmar.

Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN



