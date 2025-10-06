El Masters de Shanghái se despidió de otro favorito: Zverev cayó ante Rindeknech
Con esto, los tres mejores tenistas del circuito se despidieron del torneo asiático.
La despedida de los favoritos en el Masters 1.000 de Shanghái se concretó durante esta jornada, luego de que el francés Arthur Rindeknech (54° del ATP) contribuyera tras vencer al alemán Alexander Zverev (3°) por parciales de 4-6, 6-3 y 6-2 para avanzar a octavos de final.
Tras la baja del español Carlos Alcaraz (1°) horas antes del inicio del evento y la derrota el domingo del italiano Jannik Sinner (2°) llegó el adiós del tercero del germano, finalista en 2019 y superado por el mismo rival que lo despachó en Wimbledon meses atrás.
El número tres del mundo tomó ventaja en el marcador cuando rompió en el noveno juego y se hizo con el primer set. Pero no vio llegar la mejoría de un Rinderknech que fue subiendo a medida que Zverev iba decayendo en cuanto a rendimiento.
El gran favorito no se acomodó. Al contrario, en cuanto volvió a perder el servicio en el tercer juego no pudo equilibrar a pesar de las oportunidades que tuvo después, se rindió. El galo hizo otro break y cerró su victoria con autoridad.
Arthur Rinderknech se enfrentará en octavos, en busca de su mejor actuación en un Masters 1,000, al checo Jiri Lehecka (19°) que ganó al canadiense Denis Shapovalov (24°) por 6-4 y 6-4.