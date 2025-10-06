El Masters de Shanghái se despidió de otro favorito: Zverev cayó ante Rindeknech

La despedida de los favoritos en el Masters 1.000 de Shanghái se concretó durante esta jornada, luego de que el francés Arthur Rindeknech (54° del ATP) contribuyera tras vencer al alemán Alexander Zverev (3°) por parciales de 4-6, 6-3 y 6-2 para avanzar a octavos de final.

Tras la baja del español Carlos Alcaraz (1°) horas antes del inicio del evento y la derrota el domingo del italiano Jannik Sinner (2°) llegó el adiós del tercero del germano, finalista en 2019 y superado por el mismo rival que lo despachó en Wimbledon meses atrás.

El número tres del mundo tomó ventaja en el marcador cuando rompió en el noveno juego y se hizo con el primer set. Pero no vio llegar la mejoría de un Rinderknech que fue subiendo a medida que Zverev iba decayendo en cuanto a rendimiento.

El gran favorito no se acomodó. Al contrario, en cuanto volvió a perder el servicio en el tercer juego no pudo equilibrar a pesar de las oportunidades que tuvo después, se rindió. El galo hizo otro break y cerró su victoria con autoridad.

Arthur Rinderknech se enfrentará en octavos, en busca de su mejor actuación en un Masters 1,000, al checo Jiri Lehecka (19°) que ganó al canadiense Denis Shapovalov (24°) por 6-4 y 6-4.