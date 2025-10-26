Fonseca se agigantó en Basilea y alargó la frustración de Davidovich

El brasileño Joao Fonseca logró el título más importante de su carrera al ganar el torneo de Basilea, de categoría 500 al español Alejandro Davidovich que alargó su maleficio en las finales y que sigue sin ganar un trofeo en el circuito.

El brasileño se impuso por 6-3 y 6-4 y se erigió en el segundo campeón más joven en la historia del torneo después del estadounidense Jim Courier, de 19 años, en 1989, y es el primer brasileño en ganar un título superior a la categoría 250 desde Gustavo Kuerten en el Masters 1.000 de Cincinnati de 2001 en un resultado que le permite por primera vez en su carrera meterse entre los 30 mejores del mundo.

Davidovich, que cayó en una hora y 25 minutos, perdió su saque en el primer juego y en el quinto aunque había roto en el cuarto. Eso impuso un desequilibrio de 4-2 que le dio el set. En el segundo, cedió el saque en el primer juego de nuevo y de ahí en más el carioca dominó el partido.

Fonseca, que logró su segundo título y el de más relevancia que une al de Buenos Aires meses atrás, erigido en el tercer campeón más joven del ATP 500 desde que se instauró en el 2009, agrandó la frustración de Davidovich que perdió su quinta final consecutiva.

El maleficio del malagueño arrancó en el 2022, cuando fue finalista del Masters 1000 de Montecarlo, superado por Stefanos Tsitsipas. Y este año ha jugado las otras cuatro. Todas sin éxito. Algunas muy dolorosas como la de Delray Beach ante el serbio Miomir Kecmanovic ante el que tuvo dos bolas de partido. También en Washington frente al australiano Alex de Miñaur, con tres puntos de partido al resto.