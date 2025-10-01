Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Gael Monfils anunció que 2026 será su último año como profesional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador galo se retirará con 40 años.

Gael Monfils anunció que 2026 será su último año como profesional
El tenista francés Gael Monfils anunció a través de sus redes sociales que abandonará su carrera profesional "al final de la temporada 2026" cuando cumpla 40 años.

"Tras celebrar mi 39 cumpleaños hace apenas un mes, quiero anunciar que el próximo año será mi último como jugador profesional", explicó el galo.

Monfils señaló que, aunque el tenis es un deporte de "suma importancia" para él, toma "con la mayor serenidad" la decisión de retirarse "al final de la temporada 2026".

Desde el inicio de su carrera en 2004, el tenista francés, actualmente en el puesto 53 del ranking mundial, sumó 13 títulos individuales.

"La oportunidad de hacer de mi pasión mi profesión es un privilegio que he atesorado en cada partido, en cada momento de mis 21 años de carrera", expresó.

