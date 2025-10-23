Jannik Sinner venció a Flavio Cobolli y se instaló en cuartos del ATP 500 de Viena

Jannik Sinner (2° de la ATP) se deshizo en una hora y 48 minutos de su compatriota Flavio Cobolli (22), por 6-2 y 7-6 (4), y avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Viena, en los que se enfrentará al kazajo Alexander Bublik (16).

El tenista de San Cándido, sin casi margen de error en su intento de arrebatar el número uno del mundo a Carlos Alcaraz antes del final de la temporada, acumuló dieciocho victorias seguidas en pista dura cubierta, además de la sexta consecutiva en Viena.

Sinner, que se marchó lesionado de Shanghái y mostró señales de recuperación en la exhibición ‘Six Kings Slam’, fue implacable ante Cobolli tanto con su servicio como al resto y llevó al límite a su rival, sobre todo en el segundo set, en el que el número 22 del mundo aguantó las embestidas de Sinner hasta el ‘tie-break’.

La primera manga la ganó el número dos del mundo con un plácido 6-2 y dos roturas a base de insistencia y disciplina, mientras que en la segunda no hubo ‘breaks’, a pesar de las cuatro bolas de rotura de las que dispuso Sinner, pero de las que Cobolli supo defenderse.

En el ‘tie-break’ se notó la diferencia de nivel entre compatriotas, con un número dos del mundo mucho más agresivo y lanzado hacia los cuartos de final.

Asimismo, Sinner y Bublik se medirán en la ronda de los ocho mejores el viernes 24 de octubre no antes de las 12:30 horas (15:30 GMT).