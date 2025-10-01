Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Jannik Sinner venció a Tien y logró su segunda corona en el Abierto de China

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El dos del orbe superó sin contratiempos al joven estadounidense.

Jannik Sinner venció a Tien y logró su segunda corona en el Abierto de China
El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se proclamó este miércoles campeón del Abierto de China al superar en la final al estadounidense Learner Tien (52°) por 6-2 y 6-2 en una hora y 12 minutos en la pista central Diamond del complejo tenístico pequinés.

Con este triunfo, el jugador de 24 años logra su vigésimo primer título ATP, el tercero de 2025 tras el Abierto de Australia y Wimbledon.

El partido arrancó con un regalo de Tien: doble falta en su primer servicio y tres bolas de rotura para el italiano. Sinner necesitó solo esperar el error de su rival para tomar la delantera.

Con el saque como principal arma -cinco aces en el primer parcial-, consolidó la ventaja con autoridad y volvió a romper en el 4-1, tras un intercambio en el que movió a su rival desde el fondo para subir a la red y cerrar el punto.

En el segundo parcial, dos nuevos quiebres cimentaron una victoria que también se saldó con 10 saques directos a favor del italiano.

Las + leídas
En portada