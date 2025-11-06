Novak Djokovic venció a Nuno Borges y se instaló en semifinales en el ATP de Atenas

El serbio Novak Djokovic, quinto en el ranking mundial, ratificó su condición de primer favorito y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Atenas, en Grecia, tras vencer al portugués Nuno Borges (47°).

Djokovic, exnúmero uno del mundo y verdugo de Alejandro Tabilo (89°) en el torneo, necesitó una hora y 45 minutos para imponerse por 7-6(1) y 6-4 ante el tenista luso.

En semifinales, Djokovic enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (117°), quien despachó al estadounidense Marcos Giron (72°) por 7-6(3) y 6-4.

La otra semifinal la disputarán el norteamericano Sebastian Korda (52°) y el italiano Lorenzo Musetti (9°).