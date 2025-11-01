Sinner arrasó y disputará el título del Masters de París con Auger-Aliassime

El italiano Jannik Sinner (2° de la ATP) doblegó al alemán Alexander Zverev (3°), defensor del título en el Masters 1.000 de París, para acceder a la final del torneo, donde chocará con el canadiense Félix Auger-Aliassime (10°).

Sinner no tuvo piedad ante un rival mermado físicamente y al que ha ganado los cuatro últimos duelos. El italiano se impuso por la vía rápida con un demoledor 6-0 y 6-1 en poco más de una hora.

Auger-Aliassime, en tanto, jugará su primera final en París y la vigésima de su carrera tras haber derrotado al kazajo Alexander Bublik (16°) por 7-6(3) y 6-4 en una hora y 36 minutos.

Sinner, que llega a la final sin haber perdido un set, será el gran favorito y buscará el título para arrebatarle el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz; aunque "Carlitos" de todas maneras podría recuperar ese puesto si gana tres partidos durante el Masters de Turín.

Desde la final de Wimbledon, el italiano solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada. Respecto a Auger-Aliassime, a sus 25 años se acercó a la octava plaza del ránking, sinónimo de clasificación para el torneo de Turín.

La definición del Masters 1.000 de París se jugará este domingo 2 de noviembre a las 11:00 horas de Chile (14:00 GMT).