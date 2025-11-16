Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP
Sinner y Alcaraz definen al campeón en la gran final del ATP Finals 2025
Esta será la tercera enfrentamiento en el duelo decisivo en lo que va del año entre ambos.
Este domingo, el italiano Jannik Sinner (2°) y el español Carlos Alcaraz (1°) se citan en su tercera final del año, esta vez para decidir el ATP Finals que se desarolla en Turín.