Tabilo sufrió sorpresiva derrota y quedó fuera del cuadro principal de Winston-Salem

El chileno Alejandro Tabilo, 103° en el ranking mundial, sufrió una sorpresiva derrota este domingo ante el indio Dhakshineswar Suresh (663°) y quedó fuera del cuadro principal del ATP 250 de Winston-Salem.

Tabilo, número dos de Chile en la actualidad, había comenzado con buen pie, llegando a estar 6-1 arriba en el primer set, pero cedió ante el asiástico en el segundo parcial en el tiebreak y tras el golpe moral, finalmente perdió el compromiso en la tercera manga.

Suresh demoró dos horas y 4 minutos para vencer por 1-6, 7-6(4) y 6-3 al chileno.

El próximo desafío de Tabilo será en el US Open, último Grand Slam de la temporada, tras conseguir un cupo en el main draw.