Toni Nadal hizo increíble oferta a Auger-Aliassime: Siempre estaré dispuesto a ayudar, sin cobrar
El entrenador español tuvo una exitosa relación con el canadiense.
El español Toni Nadal, exentrenador del mítico Rafael Nadal, sorprendió con una increíble propuesta para ayudar gratuitamente al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime, con quien tuvo una exitosa relación.
"Yo se lo dije. Si quieres venir a la academia, yo siempre estaré dispuesto a ayudar. Sin cobrar", declaró Nadal durante una entrevista con CLAY, publicada también por RG Media.
Nadal trabajó con Auger-Aliassime entre 2021 y 2024, aunque el mejor año juntos fue en 2022, con el canadiense ganando cuatro títulos individuales. Además, llegó al sexto lugar del ranking ATP y conquistó con su país la Copa Davis.
"Me hace feliz si viene una semana de aquí a la academia. Yo encantado de colaborar con él", aseveró Nadal.