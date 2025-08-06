Toni Nadal hizo increíble oferta a Auger-Aliassime: Siempre estaré dispuesto a ayudar, sin cobrar

El español Toni Nadal, exentrenador del mítico Rafael Nadal, sorprendió con una increíble propuesta para ayudar gratuitamente al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime, con quien tuvo una exitosa relación.

"Yo se lo dije. Si quieres venir a la academia, yo siempre estaré dispuesto a ayudar. Sin cobrar", declaró Nadal durante una entrevista con CLAY, publicada también por RG Media.

Nadal trabajó con Auger-Aliassime entre 2021 y 2024, aunque el mejor año juntos fue en 2022, con el canadiense ganando cuatro títulos individuales. Además, llegó al sexto lugar del ranking ATP y conquistó con su país la Copa Davis.

"Me hace feliz si viene una semana de aquí a la academia. Yo encantado de colaborar con él", aseveró Nadal.