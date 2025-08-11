[VIDEO] Rinderknech se retiró de Cincinnati tras desplomarse a mitad de partido por el calor

El tenista francés Arthur Rinderknech (70° de la ATP) se retiró este lunes del Masters 1.000 de Cincinnati, poco después de desplomarse por el calor durante su partido de dieciseisavos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Rinderknech se encontraba un set abajo y 2-2 en la segunda manga cuando se desplomó durante un saque de su rival.

El partido había comenzado poco después de las 11:00 horas y ya se habían disputado dos horas bajo un intenso calor, con temperaturas superiores a 30 grados centígrados.

Imágenes de televisión mostraron al francés tumbado boca arriba al fondo de la pista, en una estrecha zona en la que hacía sombra, y con la toalla sobre la cabeza, mientras respiraba con dificultad.

Aunque Rinderknech siguió jugando unos minutos, pero se retiró tras perder los dos juegos siguientes.