Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago23.9°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

[VIDEO] Rinderknech se retiró de Cincinnati tras desplomarse a mitad de partido por el calor

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El francés alcanzó a disputar dos juegos más, pero luego optó por el retiro.

[VIDEO] Rinderknech se retiró de Cincinnati tras desplomarse a mitad de partido por el calor
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista francés Arthur Rinderknech (70° de la ATP) se retiró este lunes del Masters 1.000 de Cincinnati, poco después de desplomarse por el calor durante su partido de dieciseisavos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Rinderknech se encontraba un set abajo y 2-2 en la segunda manga cuando se desplomó durante un saque de su rival.

El partido había comenzado poco después de las 11:00 horas y ya se habían disputado dos horas bajo un intenso calor, con temperaturas superiores a 30 grados centígrados.

Imágenes de televisión mostraron al francés tumbado boca arriba al fondo de la pista, en una estrecha zona en la que hacía sombra, y con la toalla sobre la cabeza, mientras respiraba con dificultad.

Aunque Rinderknech siguió jugando unos minutos, pero se retiró tras perder los dos juegos siguientes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada