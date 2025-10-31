Síguenos:
Deportes | Tenis | Torneos ATP

Zverev salvó dos bolas de partido contra Medvedev y se citó con Sinner en París

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El tenista alemán, defensor del título, se impuso en un dramático duelo a su "bestia negra" y ahora buscará la final ante el italiano, número 2 del mundo.

Zverev salvó dos bolas de partido contra Medvedev y se citó con Sinner en París
El tenista alemán Alexander Zverev protagonizó una remontada heroica y se instaló en las semifinales del Masters 1.000 de París. El actual defensor del título levantó dos puntos de partido en contra y terminó doblegando al ruso Daniil Medvedev por 2-6, 6-3 y 7-6(5) en una batalla que se extendió por 2h32'.

El partido parecía inclinarse a favor del ruso, quien dominó con autoridad el primer set y se lo apuntó con un claro 6-2. Sin embargo, Zverev, lejos de rendirse, se aferró a la pista, mejoró notablemente su nivel y forzó un tercer y definitivo set ante un rival que lo había derrotado en sus últimos cinco enfrentamientos.

La tensión llegó a su punto máximo en el décimo juego de la manga final, cuando el ruso dispuso de dos bolas de partido para sentenciar el duelo. Fue allí donde el germano sacó su mejor versión, salvó la situación con categoría, forzó el juego de desempate y lo dominó de principio a fin para sellar su paso a la siguiente ronda y alcanzar su semifinal número 23 en torneos de esta categoría.

En la ronda de los cuatro mejores, Zverev se enfrentará al italiano Jannik Sinner, actual número dos del ranking ATP. El duelo será una reedición de la reciente final del torneo de Viena, donde el italiano se quedó con el trofeo y estiró su racha a 24 victorias consecutivas en pista cubierta.

Aunque el cara a cara general está empatado a cuatro, Sinner ganó los últimos tres duelos entre ambos.

En portada