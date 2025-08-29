Alcaraz arrasó con Darderi para instalarse en octavos del US Open

El español Carlos Alcaraz (2° ATP) tan solo necesitó una hora y 44 minutos para cerrar el triunfo ante el italiano Luciano Darderi (34°) por la tercera ronda del US Open 2025.

Alcaraz firmó un holgado marcador con parciales de 6-2, 6-4 y 6-0 para clasificar a los octavos de final del Grand Slam estadounidense.

Tras lucir un nivel estelar contra Reilly Opelka y el italiano Mattia Bellucci, Alcaraz prolongó su momento dulce y alcanzó las 80 victorias en su carrera en un torneo 'major'.

La próxima raqueta que Alcaraz deberá enfrentar es la del francés Arthur Rinderknech (82°), que dejó en el camino a su compatriota Benjamin Bonzi (51°) con una sólida remontada de 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2.

El español, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, recuperará el número uno en el ránking mundial si iguala o mejora el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.