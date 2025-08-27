Alejandro Tabilo se despidió del US Open en primera ronda tras caída ante Alexander Zverev

El chileno Alejandro Tabilo, 122° en el ranking mundial, tuvo debut y despedida en la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras perder este miércoles ante el tercero del mundo, el alemán Alexander Zverev, por 6-2, 7-6(4) y 6-4 en dos horas y nueve minutos de partido.

Tabilo tuvo un mal arranque y sufrió dos quiebres ante el germano, quien ganó con facilidad la primera manga en el Estadio "Arthur Ashe" en Nueva York.

Sin embargo, Tabilo despertó en el segundo parcial y estuvo a punto de encaminar una remontada, ya que llegó a tener un set point ante el alemán, con ventaja 6-5 en el tablero. Pero Zverev resistió y forzó el tiebreak, frenando el impulso del chileno.

Finalmente, en el tercer parcial, Tabilo se mantuvo firme hasta el décimo juego, cuando sufrió el quiebre definitivo que permitió la celebración del alemán.

En la segunda ronda, Zverev enfrentará al británico Jacob Fearnly (60°), quien sorprendió al español Roberto Bautista (47°) con un triunfo por 7-5, 6-2, 5-7 y 6-4.

Tabilo, por su parte, tendrá su siguiente desafío en el Challenger de Shanghai, en China.