Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Anisimova tomó revancha ante Swiatek y pasó a semifinales del US Open

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

La norteamericana había perdido ante la polaca en la final de Wimbledon.

Anisimova tomó revancha ante Swiatek y pasó a semifinales del US Open
 EFE
La estadounidense Amanda Anisimova (9ª del WTA) sorprendió este miércoles a la polaca Iga Swiatek (2ª) tras imponerse por 6-4 y 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, tomándose revancha de la dura caída que había sufrido en la final de Wimbledon.

En el inicio, la europea quebró rápido el servicio de su rival y emuló un trámite similar al de Londres. Sin embargo, esta vez la norteamericana reaccionó de inmediato, recuperó el quiebre y cerró con autoridad el primer set, apoyada por el público de Nueva York.

El segundo parcial repitió el libreto, Swiatek arrancó con una ruptura, pero volvió a perderlo de inmediato. La polaca acumuló errores y una doble falta en el octavo juego, entregando la ventaja a una Anisimova que terminó sentenciando el partido con su tercer match point.

Con esto, la estadounidense accedió a sus primeras semifinales en Flushing Meadows, donde enfrentará a la japonesa Naomi Osaka (24ª), que dejó en el camino a la checa Karolina Muchova (13ª) por 6-4 y 7-6(3).

