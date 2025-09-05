Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Anisimova y Sabalenka chocarán por el título en el US Open

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

La norteamericana de origen ruso lidera el frente a frente por 6-3.

Anisimova y Sabalenka chocarán por el título en el US Open
La estadounidense Amanda Anisimova ganó en la madrugada de este viernes a la japonesa Naomi Osaka un duelo épico en Nueva York y se medirá a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) por el título del Abierto de Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Anisimova (9ª de la WTA) derrotó a Osaka (24ª) por 6-7 (4), 7-6 (3) y 6-3 en dos horas y 56 minutos, y así instalarse en su segunda final de Grand Slam consecutiva tras la derrota hace casi dos meses en Wimbledon ante la misma Sabaenka.

Fue un duelo memorable en el que las dos tenistas le apostaron a la potencia, al riesgo y a los ganadores. Anisimova terminó con 50 golpes ganadores, muchos de ellos en la línea, mientras que Osaka firmó 32.

Antes, Sabalenka, defensora del título en Nueva York, superó con mucho trabajo a la estadounidense Jessica Pegula (4ª).

Sabalenka remontó ante la local para vencerla por 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y cinco minutos de partido.

Ambas se han enfrentado en nueve ocasiones con tres para la nacida en Minsk y seis para la oriunda de Nueva Jersey y de origen ruso.

