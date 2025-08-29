Aryna Sabalenka despachó a Leylah Fernández y avanzó a octavos en el US Open
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La número uno del mundo se impuso en sets corridos ante la canadiense.
La número uno del mundo se impuso en sets corridos ante la canadiense.
La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial, avanzó a octavos de final en el US Open, último Grand Slam de la temporada, tras vencer a la canadiense Leylah Fernández (30a).
Sabalenka se impuso por 6-3 y 7-6(2) en una hora y 40 minutos de juego ante la norteamericana en la pista dura de Flushing Meadows.
En octavos, la bielorrusa enfrentará a la española Cristina Bucsa (95a), quien sorprendió a la belga Elise Mertens (21a) por 3-6, 7-5 y 6-3.