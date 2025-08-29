Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Aryna Sabalenka despachó a Leylah Fernández y avanzó a octavos en el US Open

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La número uno del mundo se impuso en sets corridos ante la canadiense.

Aryna Sabalenka despachó a Leylah Fernández y avanzó a octavos en el US Open
En portada

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial, avanzó a octavos de final en el US Open, último Grand Slam de la temporada, tras vencer a la canadiense Leylah Fernández (30a).

Sabalenka se impuso por 6-3 y 7-6(2) en una hora y 40 minutos de juego ante la norteamericana en la pista dura de Flushing Meadows.

En octavos, la bielorrusa enfrentará a la española Cristina Bucsa (95a), quien sorprendió a la belga Elise Mertens (21a) por 3-6, 7-5 y 6-3.

