Auger-Aliassime remontó a De Miñaur y avanzó a semifinales del US Open

El canadiense Félix Auger-Aliassime ganó este miércoles al australiano Alex de Miñaur y se clasificó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde puede enfrentarse al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Auger-Aliassime (27 del mundo) doblegó a De Miñaur (número 8) por 4-6, 7-6(7), 7-5 y 7-6(4) en un duelo maratoniano de 4 horas y 10 minutos de partido.

El canadiense se medirá en semifinales al vencedor del partido entre los italianos Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, 1 y 10 del mundo, respectivamente.

Auger-Aliassime, también semifinalista en Nueva York en 2021, está firmando un torneo brillante, en el que ya dejó por el camino a otro Top 10, el alemán Alexander Zverev (número 3), levantándole un set en tercera ronda.

"Han sido un par de años duros, pero por eso sabe aún mejor estar ahora en semifinales. Esto no se ha acabado, todavía queda tenis por jugar, los mayores retos están por delante, pero justamente para eso estoy aquí", dijo el quebequés al finalizar el partido.

De Miñaur nunca ha superado los cuartos de final en un "grande", pese a haber alcanzado esta ronda seis veces. Hoy, fue la vez que más cerca estuvo.