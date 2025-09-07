Carlos Alcaraz se convirtió en número uno del mundo tras destronar a Jannik Sinner en el US Open

El español Carlos Alcaraz se convirtió este domingo en nuevo número uno del mundo en el ranking ATP, tras destronar al italiano Jannik Sinner en la final del US Open, último Grand Slam de la temporada.

En una exhibición de gran nivel, el hispano impuso sus condiciones y sólo cedió un set (el único en el torneo) ante el italiano, quien no pudo defender el título, sólo reaccionando en la segunda manga.

Después de dos horas y 44 minutos, Alcaraz se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 ante el italiano, que bajará al segundo lugar en el ranking mundial.

Alcaraz arrancó con solidez ante la dudas del italiano, quien ofreció resistencia en la segunda manga.

Sin embargo, en el tercer parcial, el español se desató con su juego y llegó a estar 5-0 arriba, evidenciando la diferencia de nivel en esta jornada.

Finalmente, Alcaraz volvió a quebrar en el cuarto set y se tomó revancha contra el italiano, quien le había vencido en la final de Wimbledon en julio pasado.

Para Alcaraz, es la segunda vez que gana el US Open, tras la victoria que logró en 2022; y es su sexto título en Grand Slam, tras los dobletes en Wimbledon (2023-2024) y Roland Garros (2024-2025).

Solo el Abierto de Australia es el único torneo que Alcaraz no tiene en su palmarés de Grand Slam.

Sinner, por su parte, vio terminada su racha de 65 semanas en la cima del ranking mundial de la ATP.

El murciano saldrá de Nueva York con 11.540 puntos en lo más alto del ranking, mientras que Sinner quedó ahora con 10.780.

Alcaraz llega al uno del mundo como el gran dominador de 2025: es el tenista que más partidos ha ganado con un balance de 61-6 (24-2 en 'Grand Slam') y el que más títulos (7) ha conquistado: Roland Garros, el US Open, los Masters 1.000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo y los ATP 500 de Rotterdam y Queen's.

Además de la gloria deportiva, Alcaraz se embolsará un premio de 5 millones de dólares por su victoria en Nueva York, el mayor jamás entregado en un 'Grand Slam', mientras que Sinner tendrá que conformarse con 2,5 millones por haber llegado a la final.