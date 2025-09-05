Carlos Alcaraz terminó con el sueño de Novak Djokovic y avanzó a la final del US Open

El español Carlos Alcaraz, número dos del ranking mundial, impuso sus condiciones este viernes en Nueva York y terminó con el sueño del serbio Novak Djokovic, máximo ganador en torneos Grand Slam, sellando su clasificación a la final del US Open 2025.

Alcaraz necesitó dos horas y 26 minutos para dominar al exnúmero uno del orbe, cuatro veces campeón en el US Open, por 6-4, 7-6(4) y 6-2.

Fue el noveno duelo en el historial entre ambos tenistas y Alcaraz, 16 años mejor que el balcánico, logró su cuarto triunfo, tomándose revancha de la final olímpica que perdió el año pasado en París y los cuartos de final en Australia a comienzos de 2025.

Djokovic, por su parte, no pudo lograr su gran objetivo, llegar a su undécima definición en Flushing Meadows y pelear por el vigesimoquinto título en torneos Grand Slam.

Alcaraz, en tanto, jugará su segunda final en el US Open, y buscará su segundo título en Nueva York, tras el que conquistó en 2022.

En la definición, Alcaraz enfrentará al ganador de la llave entre el italiano Jannik Sinner, el número uno del orbe, y el canadiense Felix Auger-Aliassime (27°).