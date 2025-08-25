¿Cuándo y dónde ver el estreno de Tabilo en el US Open frente a Zverev?

El chileno Alejandro Tabilo (122° de la ATP) debutará este martes en el US Open ante el alemán Alexander Zverev (3°), tercer favorito, en un complejo desafío de primera ronda del cuarto Grand Slam de la temporada.

En el historial, el zurdo enfrentó en una oportunidad al germano, con saldo de derrota, en el Masters 1.000 de Roma 2024.

En caso de clasificar, el chileno enfrentará al ganador de la llave entre el español Roberto Bautista y el británico Jacob Fearnley.

De acuerdo a la organización, el duelo de Tabilo y Zverev será en el segundo turno vespertino de la cancha "Arthur Ashe", la principal del torneo, alrededor de las 20:30 horas de este martes.

La transmisión en televisión será en la señal de cable de ESPN, mientras que en streaming se podrá ver en la plataforma Disney+ y en Tennis TV.