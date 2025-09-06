¿Cuándo y dónde ver la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz?

Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°) se enfrentarán nuevamente en una final de Grand Slam, al medirse por el título del US Open 2025 este domingo 7 de septiembre, en un duelo que además reeditará el choque cúlmine que se dio en Wimbledon con triunfo del italiano.

El historial de enfrentamientos favorece al español con nueve victorias frente a las cinco del italiano. Su último encuentro, que terminó con victoria de Alcaraz por 5-0 tras el abandono de Sinner.

El número uno del mundo avanzó a la final tras derrotar a Félix Auger-Aliassime en semifinales por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, mientras que el segundo del ranking ATP superó a Novak Djokovic con un contundente 6-4, 7-6(4) y 6-2.

El partido en la cancha principal de Flushing Meadows a las 15:00 horas (19:00 GMT) y podrá seguirse a través de la cobertura de ESPN y en streaming por la plataforma Disney+.

Jannik Sinner buscará su quinto título de Grand Slam, mientras que Carlos Alcaraz aspira a consagrarse y conquistar su sexto trofeo en uno de los cuatro torneos más prestigiosos del circuito.