Djokovic avanzó a tercera ronda del US Open a costa del local Svajda

El serbio Novak Djokovic accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras remontar un inicio desacertado ante el local Zachary Svajda y quedarse con la victoria en cuatro sets.

Djokovic, actual número 7 del mundo y ganador de 24 Grand Slams, derrotó a su rival (145 del ranking) por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1 en 2h31'.

El balcánico, que ya estuvo cerca de perder un set en su debut en las pistas neoyorquinas, no pudo evitarlo en su segundo partido, y cedió el tie-break de la primera manga tras firmar 14 errores no forzados, por 8 de su rival.

Djokovic, que ha conquistado en cuatro ocasiones el Abierto de Estados Unidos, se cruzará en tercera ronda con el vencedor del partido entre el argentino Francisco Comesaña (54°) y el británico Cameron Norrie (35°).