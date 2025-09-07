Jannik Sinner: Carlos Alcaraz no tiene debilidades

El italiano Jannik Sinner afirmó que su gran rival, el español Carlos Alcaraz, con el que este domingo perdió la final del US Open, es un jugador que "no tiene debilidades" y se propuso ser más "imprevisible" en el futuro para intentar ganarle.

"Es muy sencillo, es un jugador diferente. Es así de simple. No tiene debilidades, como sí las tienen otros jugadores", afirmó Sinner en una rueda de prensa posterior a perder la final de Nueva York contra Alcaraz.

Sinner no solo perdió la final del US Open, sino también el número uno del mundo en el que llevaba instalado 65 semanas.

El italiano alcanzó esta temporada las cuatro finales de 'Grand Slam', conquistando Australia y Wimbledon, pero perdió en Roland Garros y en Estados Unidos a manos de Alcaraz.

El murciano también le ganó -además de Roland Garros- las finales de Cincinnati y Roma.

"Mi idea es, incluso aunque tenga que perder algunos partidos a partir de ahora, tratando de hacer cambios, es ser un jugador un poco más imprevisible, porque creo que es lo que tengo que hacer para ser mejor tenista", dijo.