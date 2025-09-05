Jannik Sinner superó a Auger-Aliassime y se citó con Carlos Alcaraz en la final del US Open

El tenista italiano Jannik Sinner (1° del ATP) aseguró este viernes su pase a la final del US Open, tras imponerse al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°) con parciales de 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4; donde le espera el español Carlos Alcaraz (2°).

Con una vibrante atmósfera en Nueva York, el europeo evidenció desde el inicio su superioridad y consiguió una ruptura que le otorgó una sólida ventaja de 3-0. Posteriormente, un segundo quiebre allanó el camino para cerrar el primer set con un 6-1.

Tras esto, Auger-Aliassime opuso mayor resistencia en la segunda manga y brindó respuestas contundentes que mantuvieron el duelo reñido. Sobre el final, capitalizó las molestias de Sinner para adjudicarse el único set a su favor.

El tenista número uno acusó un percance físico, pero tras recomponerse logró sacar adelante las últimas dos mangas frente a la tenacidad de un oponente, consiguiendo sin problemas un 6-3 y 6-4.

Con este resultado, Sinner ratificó su excelente estado de forma al acceder a su cuarta final consecutiva de un Grand Slam. Asimismo, el italiano se reencontrará con Alcaraz, después de haber sucumbido ante el murciano en Roland Garros y haberse tomado la revancha en Wimbledon.