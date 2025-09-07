Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputan la gran final del US Open
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el resultado del último Gran Slam del año en Cooperativa.cl.
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores tenistas del circuito y grandes protagonistas de esta temporada, vuelven a verse las caras en Nueva York por la final del Abierto de Estados Unidos, ambos buscando su segundo trofeo.
