Los resultados del sábado 30 de agosto en el US Open

Este sábado continua la acción del US Open, último Grand Slam de la temporada, con el desarrollo de la tercera ronda en el torneo que se disputa en Nueva York.

Cuadro masculino

Lorenzo Musetti (ITA) venció a Flavio Cobolli (ITA) por 6-3, 6-2, 2-0 y retiro.

Jaume Munar (ESP) a Zizou Bergs (BEL) por 6-1, 6-4 y 6-4.

Jannik Sinner (ITA) a Denis Shapovalov (CAN) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3.

Andrey Rublev (RUS) a Chak Wong (HKG) por 2-6, 6-4, 6-3, 4-6 y 6-3.

Leandro Riedi (SUI) a Kamil Majchrzak (POL) por 5-3 y retiro.

Alex de Miñaur (AUS) a Daniel Altmaier (ALE) por 6-7 (7), 6-3, 6-4, 2-0 y retiro.

Félix Auger-Aliassime (CAN) a Alexander Zverev por 4-6, 7-6 (7), 6-4 y 6-4

Alexander Bublik (KAZ) vs. Tommy Paul (EE.UU.)

Cuadro femenino

Karolina Muchova (RCH) a Linda Noskova (RCH) por 6-7 (5), 6-4 y 6-2.

Coco Gauff (EE.UU.) a Magdalena Frech (POL) por 6-3 y 6-1.

Marta Kostyuk (UCR) a Diane Parry (FRA) por 3-6, 6-4 y 6-2.

Naomi Osaka (JAP) a Daria Kasatkina (AUS) por 6-0, 4-6 y 6-3.

Ekaterina Alexandrova (RUS) a Laura Siegemund (ALE) por 6-2 y 6-1.

Amanda Anisimova (EE.UU.) a Jaqueline Cristian (RUM) por 6-4, 4-6 y 6-2.

Iga Swiatek (POL) a Anna Kalinskaya (RUS) por 7-6 (2) y 6-4.

Beatriz Haddad Maia (BRA) vs. Maria Sakkari (GRE).