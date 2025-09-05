Los resultados en las semifinales masculinas del US Open
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El último Grand Slam del año define a los dos contendores por el título. Síguelo junto aCooperativa.cl.
Este viernes 5 de septiembre se disputan las semifinales en el cuadro individual masculino del US Open 2025, con partidazos en la pista dura de Flushing Meadows.
- Sigue los resultados en Cooperativa.cl: