Marcel Granollers y Horacio Zeballos se quedaron con el título en el dobles de US Open

El español Marcel Granollers (14° en dobles del ATP) y el argentino Horacio Zeballos (11°) se proclamaron campeones del doble masculino en el US Open tras vencer por parciales de 3-6, 7-6(4) y 7-5 a los británicos Joe Salisbury (15°) y Neal Skupski (10°).

Los vencedores dieron vuelta un partido dramático que tuvo un adverso inicio, ya que de entrada batallaron la primera manga hasta sufrir un quiebre en el octavo juego, lo que decantó en un 3-5 que encaminó la ventaja de los ingleses.

Posteriormente, la dupla hispanoargentina batalló hasta el tie break para llevarse la segunda manga y posteriormente rescató tres sets points antes de encadenar cinco puntos consecutivos .

Con Salisbury y Skupski contra las cuerdas, el nerviosismo les hizo perder el servicio y entregarles la revancha a unos rivales que habían superado en la final de Roland Garros.

Así, este fue el segundo título de Grand Slam para Granollers, de 39 años, y Zeballos, de 40, quienes habían perdido tres finales grandes antes de esta temporada.