Novak Djokovic avanzó a octavos en el US Open y rompió un récord de Roger Federer

Novak Djokovic, séptimo del ranking mundial y cuatro veces campeón del US Open, avanzó este viernes a los octavos de final del último Grand Slam de la temporada, al vencer al británico Cameron Norrie (35°), un encuentro en donde rompió un récord del mítico extenista suizo Roger Federer.

Djokovic, exnúmero uno del mundo y quien busca el Grand Slam número 25 de su carrera, tuvo que exigirse para batir por 6-4, 6-7(4), 6-2 y 6-3 a Norrie en dos horas y 49 minutos.

Con la victoria, Djokovic se convirtió en el tenista masculino con más triunfos en pista dura en torneos Grand Slam, con 192 victorias. Federer quedó con 191 celebraciones y el español Rafael Nadal, también retirado, con 144.

En octavos de final, Djokovic enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff (144°), quien sorprendió este viernes al eliminar al local Frances Tiafoe (17°) por 6-4, 6-3 y 7-6(7).