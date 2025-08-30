Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Sinner remontó ante Shapovalov y entró a octavos en el US Open

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El italiano perdió el primer set, pero reaccionó a tiempo.

Sinner remontó ante Shapovalov y entró a octavos en el US Open
El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se clasificó este sábado para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos tras superar en cuatro sets al canadiense Denis Shapovalov.

Sinner, que defiende el título en Nueva York, invirtió 3h12' en doblegar a Shapovalov (29°) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3.

En octavos de final, el italiano se medirá con el ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul (14°) y el kazajo Alexander Bublik (24°).

