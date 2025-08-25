Una combativa Venus Williams se despidió del US Open tras caer ante Karolina Muchova

Venus Williams regresó este lunes a competir en el US Open por primera vez desde 2023 y, a sus 45 años, luchó durante dos horas contra la checa Karolina Muchova, semifinalista en las últimas dos ediciones del torneo, antes de rendirse 6-3, 2-6 y 6-1.

Williams, ganadora de siete Grand Slams en su carrera y doble campeona del US Open, regresó a Nueva York con una carta de invitación del torneo y se despidió de la pista "Arthur Ashe" ovacionada por el público.

Actualmente en la posición 597 del ránking WTA, Williams compitió en el Abierto de Estados Unidos por vigésima quinta vez en su legendaria carrera.

Apenas fue el tercer torneo para ella en 2025, después del DC Open y el WTA 1.000 de Cincinnati, pero la estadounidense mostró un buen nivel de forma y compitió con gran carácter.

Empezó con apuros y perdió el saque de forma inmediata contra una Muchova que ganó 12 de los últimos 14 partidos disputados en Nueva York.

La checa reconoció al acabar el partido que sintió "mucho estrés" por enfrentar a una leyenda del tenis.

Muchova revalidó la victoria que había conseguido contra Venus Williams en este mismo escenario en 2020.

En la próxima ronda, Muchova se medirá con la vencedora del partido entre la rumana Sorana Cirstea, reciente campeona en Cleveland, y la argentina Solana Sierra.