US Open definió la programación de los estrenos de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo

El Abierto de Estados Unidos 2025 cuenta las horas para el inicio de su cuadro principal y definió las agendas para el debut de los tenistas chilenos, que tendrán duros escollos.

Nicolás Jarry (103°) se enfrentará al checo Jakub Mensik (16°), quien está viviendo su mejor temporada, este domingo 24 de agosto a partir de las 11:00 horas de Chile (15:00 GMT), inaugurando la competencia estelar en la cancha Grandstand.

Si sigue en carrera, Jarry jugará en la segunda ronda contra el ganador del choque entre el húngaro Fabian Marozsan (53°) y un jugador proveniente de la qualy.

Alejandro Tabilo (126° ATP), en tanto, debutará el lunes 25 con su mayor desafío del año, ante el alemán Alexander Zverev, top 3 del mundo.

El encuentro también se jugará a las 11:00 horas de Chile y será una reedición del encuentro que los midió el año pasado en Roma, en donde el europeo se impuso en las semifinales.

En caso de avanzar, en la segunda ronda Tabilo jugará contra el ganador del encuentro entre el español Roberto Bautista Agut (47°) y el británico Jacob Fearnley (59°).