US Open: Djokovic se impuso a sus molestias y arrolló a Struff

El serbio Novak Djokovic derrotó este domingo al alemán Jan-Lennard Struff y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, pese a los problemas físicos que le obligaron a recibir asistencia del fisioterapeuta en dos ocasiones.

Djokovic, ganador de 24 Grand Slams y actual número 7 del mundo, se deshizo del número 144 por 6-3, 6-3 y 6-2 en una hora y 49 minutos.

En cuartos de final, el serbio se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, 4 del mundo.

El rival de Djokovic este domingo, Struff, había llegado a octavos de Nueva York por primera vez en su carrera proveniente de las rondas de clasificación previas.

Djokovic va en busca de su Grand Slam número 25 para convertirse en el tenista con más "grandes" de la historia, un honor que ahora comparte con la australiana Margaret Court.