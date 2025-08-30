US Open: Swiatek sobrevivió a la rusa Kalinskaya y se metió a octavos

La polaca Iga Swiatek sobrevivió este sábado ante la rusa Anna Kalinskaya en un duelo en el que se vio contra las cuerdas para clasificarse a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Swiatek, número 2 del mundo, doblegó a Kalinskaya (número 29) por 7-6(2) y 6-4 en 1h56'.

En octavos de final, la polaca se enfrentará a la también rusa Ekaterina Alexandrova, 12 del mundo.

La polaca y la rusa ya habían jugado hace dos semanas los cuartos de final en el WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), con victoria para Swiatek, que conquistó el torneo.