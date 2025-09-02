Vondrousova se retiró por lesión y Sabalenka avanzó a las semifinales del US Open sin jugar

La checa Marketa Vondrousova se retiró este martes del US Open por una lesión en la rodilla, pocas horas antes de su partido de cuartos de final contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien avanzó sin jugar a las semifinales.

Sabalenka, número uno del mundo y defensora del título, se medirá en la semifinal con la estadounidense Jessica Pegula (4a), en la reedición de la final de 2024.

Será la quinta semifinal consecutiva de Sabalenka en Nueva York.

Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y actualmente ubicada en el puesto 60 del ranking mundial, ha enfrentado en los últimos años múltiples problemas físicos, los más serios en su hombro izquierdo.

En un comunicado distribuido por el torneo, Vondrousova explicó que el motivo del abandono fue una lesión en la rodilla.

"Hice todo lo posible por salir a la cancha, pero durante el calentamiento volví a sentir dolor en la rodilla y, tras consultar con el médico del torneo, decidí no arriesgarme a agravar la lesión", dijo.

"Agradezco todo el apoyo recibido en este torneo y pido disculpas a los fans que esperaban con ilusión este partido. Me lo he pasado increíble aquí en Nueva York y estoy deseando volver el próximo año", añadió la checa.

Sabalenka, por su parte, lamentó el abandono de Vondrousova en un mensaje en redes sociales: "Lo siento mucho por Marketa, después de todo lo que ha pasado. Ha estado jugando un tenis increíble y sé lo mucho que debe dolerle esto".