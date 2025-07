Anisimova y dura derrota en la final de Wimbledon: Ojalá haber jugado mejor

La estadounidense Amanda Anisimova deseó "haber jugado un partido mejor" después de perder por un doble 6-0 contra Iga Swiatek en la final de Wimbledon, la más desnivelada desde 1911.

Durante la ceremonia de trofeos y después de recibir el de subcampeona de manos de Kate Middleton, duquesa de Cambridge, Anisimova, que perdió el partido en 57 minutos fue ampliamente ovacionada por la pista central.

"Eres una jugadora increíble, Iga. Obviamente lo demostraste, hoy eres una inspiración para mí. Tuviste dos semanas increíbles ganando tu primer Wimbledon. Es muy especial. Felicitaciones a ti y a tu equipo", dijo Anisimova

"Gracias a todos los que me apoyaron desde mi primer partido aquí. Me ayudaron mucho. Fueron dos grandes semanas, aunque me quedé sin gasolina, ojalá haber jugado un partido mejor", añadió.

La estadounidense, que lloró varias veces durante el discurso, se emocionó mucho al hablar de su madre. "Gracias a ti estoy aquí", sentenció.