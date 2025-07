Aryna Sabalenka dejó en el camino a Bouzkova y dio un nuevo paso en Wimbledon

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª de la WTA) continúa salvando obstáculos en su sueño de ganar el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, tras vencer este miércoles a la checa Marie Bouzkova por 7-6 (4) y 6-4 para meterse en tercera ronda.

La nacida en Minsk, número uno y principal favorita al título, salvó un día de nervios en la pista central ante una tenista a la que le gusta Wimbledon, siendo cuartofinalista en individuales en 2022 y semifinalista en dobles un año más tarde.

La checa no cedió su saque ante una de las mejores devoluciones del circuito hasta que dispuso de 5-6 y quedó con el servicio para llevarse el primer set. Ahí, la presión de tener a merced a Sabalenka entró en juego y Bouzkova no sólo no cerró el parcial, sino que lo perdió en el posterior desempate.

Bouzkova no desentonó y mantuvo la compostura hasta el 2-2 del segundo set, cuando un nuevo quiebre acabó de inclinar el encuentro para una Sabalenka que, cuanto volvió a lucir el sol en Londres, después de una mañana bajo la lluvia, se desquitó de sus nervios y volvió a ejercer como candidata número uno al título.

La bielorrusa se medirá ahora a la ganadora del interesante duelo entre la mejor raqueta británica, Emma Raducanu, y la campeona del torneo en 2023, Marketa Vondrousova.