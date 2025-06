Aryna Sabalenka no dio espacio a las dudas y se estrenó con victoria en Wimbledon

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª de la WTA) no dio pie a sorpresas y terminó venciendo a la canadiense Carson Branstine por 6-1 y 7-5 para volver a disfrutar del triunfo en Wimbledon dos años después.

Sabalenka, número uno del mundo y principal candidata al título, no perdió ni una vez su servicio contra Branstine y se impuso a una rival de la que dijo en la previa "no saber nada, más allá de que es guapa".

Pese al buen partido de la canadiense, especialmente en el segundo set, donde aguantó la compostura hasta el 5-5, Sabalenka, que cometió menos errores que ella, hizo prevalecer su favoritismo y saborea el triunfo en el All England Club dos años después, ya que en 2024 no pudo acudir al torneo por una lesión en el hombro.

Su rival en la siguiente ronda será la australiana Lulu Sun o la checa Marie Bouzkova.