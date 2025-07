Goran Ivanisevic: Todos están a años luz de Alcaraz y Sinner, solo Djokovic puede competirles

El extenista croata Goran Ivanisevic, campeón en Wimbledon en 2001 y actualmente entrenador del griego Stefanos Tsitsipas, habló sobre el presente del tenis mundial y afirmó que el circuito le pertenece al italiano Jannik Sinner y al español Carlos Alcaraz, asegurando que sólo Novak Djokovic puede hacerles frente.

"Pero siendo sincero, nadie está justo detrás de esos tres — el circuito es de ellos. Los dos tienen 15 años menos que Novak, y Novak es el único que todavía puede competirles y ganarles. El resto... Stefanos es top 10, seguro — jugó dos finales de Grand Slam, ganó el Masters, ganó las Finales ATP. ¡Es un gran jugador! La única pregunta es cuánto lo quiere. Yo creo que puede estar entre el 5° y el 10°. Pero si sigue así, no tiene ninguna posibilidad", declaró en entrevista con Clay, también publicada por RG Media.

Del mismo modo, afirmó que es "inestable" el nivel de los tenistas que están dentro del Top 10.

"Es un poco triste, en realidad — todos trabajan duro, pero están a años luz de Alcaraz y Sinner. Y Novak todavía está ahí, aunque en el final de su carrera. Es duro — juegas, entrenas, y sabes que no vas a ganar un Slam — uno u otro te van a ganar", comentó.

Del mismo modo, indicó que no hay candidatos para recortar la distancia con Alcaraz y Sinner en la pelea por dominar el circuito.

"No veo a nadie que pueda hacerlo, a menos que alguien los agarre a golpes la noche anterior (risas). No veo cómo. Mira la final del Abierto de Australia — estaba Zverev, número 3 del mundo, un jugador fenomenal, y fue una final de chiste — Sascha no tuvo ninguna chance. Después ves la final de Roland Garros — fue tenis de otro planeta. El único que puede interponerse entre ellos es Novak", explicó.

Por último, Ivanisevic profundizo sobre su trabajo de entrenador y las dificultades que hay, remarcando la lucha psicológica para ayudar a los tenistas.

"Lo más difícil es lidiar con toda la locura del tenista. A mí se me hace más fácil porque fui jugador, y también estaba loco. Siempre digo — acá nadie es normal, esto es un manicomio, una clínica psiquiátrica (risas). El tenis es un deporte individual — estás solo ahí afuera. Nosotros los preparamos, pero allá abajo es una batalla. Un entrenador tiene que ser psicólogo. Ya no se trata tanto de enseñar derechas y reveses — todo está en la cabeza. En unos años, seguro podría sacar un título en psicología y dar clases. Todos saben pegarle a la pelota, la diferencia es mental. Cuando escucho a los jugadores, todos están con antidepresivos, Zverev dice que no está bien", comentó.

Según el croata, esta situación ocurre por el exceso de presión. "Tal vez son las expectativas externas, lo que espera la sociedad — no lo pueden manejar. Zverev es bueno pero no puede ganar un Slam. Tuvo su chance en 2020, cuando sacaba para el partido contra Thiem. Primero tuvo al Big Three bloqueándolo, ahora están Sinner y Alcaraz, y sigue lejos. Eso genera frustración. Es número 3, entrena, pero sigue lejos".

"Es la naturaleza de este deporte. Si no lo puedes manejar, no puedes triunfar. El tenis no tiene nada de fácil — es brutal, duro, nadie te puede reemplazar, no hay entretiempo como en el fútbol. Por eso hay que admirar a Sinner y Alcaraz — tienen sus equipos, su camino, y siguen adelante sin mirar atrás", concluyó.