Hurkacz se bajó de Wimbledon y Garin quedó a la expectativa

El polaco Hubert Hurkacz, semifinalista de Wimbledon en 2021, no disputará el torneo por una irritación en la membrana sinovial, según informó él mismo este viernes en sus redes sociales.

Hurkacz, uno de los mejores sacadores del circuito, perdió en primera ronda de Roland Garros luciendo una protección en la rodilla que mantuvo durante el torneo de s'Hertogenbosch y que era producto de la operación de menisco a la que se sometió en 2024.

Pese a ganar un partido en tierras neerlandesas, Hurkacz se restó de Wimbledon, apenas unas horas después de que se celebró el sorteo en el que le tocó el británico Billy Harris.

"Mi cuerpo necesita descanso y tratamiento", dijo el polaco en sus redes sociales.

En la edición de 2021, Hurkacz eliminó en cuartos de final a Roger Federer, con 6-0 incluido en el tercer set, en el que supuso el último partido del suizo en Wimbledon.

La baja de Hurkacz permitirá la entrada en el cuadro final de un "lucky loser" y todo apunta a que el lugar lo ocupará el serbio Dusan Lajovic, mientras que Cristian Garin quedó a la expectativa de otra ausencia entre los participantes para entrar.

Wimbledon update:

OUT: Hurkacz

IN: Lajovic

NEXT: Garín, Barrios. https://t.co/svNctQb40v