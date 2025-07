Jarry tras su paso por Wimbledon: "Fueron dos semanas increíbles"

El tenista chileno Nicolás Jarry (143° de la ATP) reflexionó tras su despedida en octavos de Wimbledon, tras caer en cinco sets ante Cameron Norrie (61°), valorando su rendimiento tras disputar siete partidos consecutivos al venir desde la qualy

"Fue un partido muy duro. Cameron jugó increíble. Hizo su trabajo. Él juega así, muy, muy concentrado. No me dio oportunidades. Las oportunidades que tuve me las hice yo y en los puntos de 'break' él jugó muy bien", comenzó mencionando la raqueta criolla.

Tras esto, el nieto de Jaime Fillol profundizó que: "Tuve que jugar mi mejor tenis, pero no fue suficiente. Estoy muy contento por este torneo. Fueron dos semanas increíbles, jugando un muy buen tenis. Estoy feliz".

Finalmente, Jarry redondeó su idea al decir: "Fue un gran partido, jugó muy bien. Se merecía ganar y le deseo lo mejor para el futuro".

Ahora, el deportista nacional que hacedos años que no llegaba tan lejos en un Grand Slam, volverá a meterse dentro del top 100 gracias a los octavos de final que logró en Wimbledon