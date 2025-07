Novak Djokovic sufrió más de la cuenta para avanzar a segunda ronda en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, sexto en el ranking mundial, sufrió más de la cuenta este martes para evitar una sorpresa en Wimbledon y avanzar a la segunda ronda, tras batir al francés Alexandre Muller (41°).

El oriundo de Belgrado, exnúmero uno del mundo, tuvo que pedir atención médica en dos ocasiones por malestar estomacal y se complicó ante el tenista galo, venciendo en cuatro sets, por 6-1, 6-7(7), 6-2 y 6-2 en tres horas y 20 minutos de partido.

"Sobre lo que me pasó, no sé si es un problema estomacal. Los doctores me dieron unas pastillas milagrosas y pude terminar el partido bien. Sabía que me pasaba algo en el estómago", declaró Nole tras el encuentro.

Su próximo rival será el británico Daniel Evans (154°), invitado por la organización y que este martes ganó su primer encuentro en cuatro años en el All England Club al vencer a su compatriota Jay Clarke (196°), por 6-1, 7-5 y 6-2.