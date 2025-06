Rune ninguneó triunfo de Jarry: "En condiciones normales le gano nueve de diez veces"

Luego de caer ante el chileno Nicolás Jarry en la primera ronda de Wimbledon, el danés Holger Rune le bajó el perfil a su derrota y ninguneó la reacción del nacional tras haber perdido los dos primeros sets luego de tres horas y 33 minutos de juego.

"Creo que empecé bien el partido, jugando bien. Luego el tercer set fue un poco desafortunado. En el cuarto set empecé a sentir la rodilla y me trataron. Desde ese momento, ya nunca fui capaz de sacar y golpear mi revés como fui capaz de hacer en los dos primeros sets", dijo Rune.

"Lo he tenido antes, pero hacía mucho que no lo tenía, no lo sé. Sé lo que es, y especialmente jugando extremadamente bajo en la hierba, puede molestar esa zona. Obviamente no esperaba que remontara, pero eso puede pasar. Vamos a ver, voy a comprobarlo ahora con el médico y el fisio y tomaré una decisión. Es algo que he tenido antes, tenemos que comprobarlo con los médicos", añadió el jugador escandinavo.

Luego, el europeo apuntó a que esa baja le jugó en contra: "Si juego normal, le gano nueve de cada diez veces, con todos mis respetos para Nicolás Jarry. Obviamente hoy no lo he tenido demasiado fácil con mi rodilla, pero sí, no ha sido genial", expresó.