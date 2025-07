Swiatek tras ganar Wimbledon: Este título estaba muy lejos, no hay torneo como este

La polaca Iga Swiatek, campeona de Wimbledon, aseguró que no había ni siquiera soñado con el título, que calificó de "irreal" con su demoledor triunfo en la final.

La ganadora de seis Grand Slams se impuso con un doble 6-0 en 57 minutos a Amanda Anisimova, en la final más desnivelada desde 1911.

"Es algo irreal. Lo primero, quiero felicitar a Amanda por las dos semanas increíbles que ha hecho. No importa lo que haya pasado hoy, tienes que estar muy orgullosa de tu trabajo. Seguro que vamos a jugar más finales juntas aquí", dijo Swiatek después de recibir el plato de Venus de campeona de las manos de Kate Middleton, duquesa de Cambridge.

"Ni siquiera soñé con esto. Para mí esto estaba muy lejos. Siento que aún soy una jugadora experimentada, pese a ganar otros Grand Slams, pero nunca esperaba esto. Mi equipo creyó en mí más de lo que creo yo".

"No hay ningún torneo como este. Siempre estaba ansiosa aquí, porque caminar por estos pasillos era una gran presión, pero he disfrutado mucho. He mejorado mi juego y ahora me siento muy cómoda", agregó.