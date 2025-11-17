Síguenos:
Aryna Sabalenka deslumbró con sus tropicales vacaciones en Maldivas

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, líder del ranking mundial WTA, se tomó unas merecidas vacaciones y deslumbró a sus seguidores en redes sociales con su viaje a Maldivas, país tropical del océano Índico.

