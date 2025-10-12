Coco Gauff superó con autoridad a Jessica Pegula y se coronó campeona en Wuhan

La estadounidense Coco Cauff (3° de la WTA) se proclamó campeona del torneo de Wuhan, China, tras vencer cómodamente este domingo en la final a su compatriota Jessica Pegula (6°) por 6-4 y 7-5.

La bicampeona de Grand Slam cerró un excelente torneo después de vencer en sets corridos tanto en la final como en las semifinales, en las que derrotó a la italiana Jasmine Paolini (8°) por 6-4 y 6-3; en los cuartos, donde venció a la alemana Laura Siegemund, 57 del mundo, por 6-3 y 6-0, y al igual que en el resto del torneo, en el que no cedió ningún set.

Pegula, de 31 años, y Gauff, de 21, se han enfrentado, contando este duelo, en siete ocasiones, con un 4-3 favorable para la primera.

El primer set fue cambiando de manos constantemente. Primero fue Gauff la que impuso el ritmo y la intensidad y se colocó con 3-0 arriba ante una Pegula desorientada y a la que le costó entrar en pista.

La número seis de mundo tuvo una pequeña reacción, mejorando sus números al servicio y subió la concentración para ponerse 4-4 y hacer dudar a su compatriota. Sin embargo, la que dio el paso adelante necesario para llevarse el set fue Gauff (6-4).

Pegula necesitó su mejor tenis en la segunda manga para meterse de lleno en el partido. Como también ocurrió contra Sabalenka, la tenista de Búfalo subió su nivel físico y puso una marcha más en la agresividad.

Tuvo la remontada en la palma de su mano, con una ventaja de 3-0 primero y un 5-4 con saque a favor después, pero la desperdició. Gauff le dio la vuelta al set, resistió salvando cinco quiebres y apretando en su servicio, y terminó por llevarse el set (7-5), el partido y el torneo.