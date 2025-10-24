Elena Rybakina se quedó con la última plaza para las Finales de la WTA

La kazaja Elena Rybakina, séptima del circuito, consiguió la última plaza para las Finales de la WTA que se disputarán en Riad (Arabia Saudí), del 1 al 8 de noviembre de 2025, tal y como informó este viernes la propia organización del torneo.

Será su tercera participación consecutiva, una clasificación que obtuvo tras alcanzar las semifinales en Tokio este jueves. Además, ya hizo historia en 2023 al ser la primera kazaja en clasificarse en individuales.

Se unirá a las ya clasificadas la bielorrusa Aryna Sabalenka, la polaca Iga Swiatek, la italiana Jasmine Paolini y a las estadounidenses Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula y Madison Keys.

Las rusas Mirra Andreeva y Ekaterina Alexandrova serán la primera y segunda suplentes, respectivamente.

Esta temporada Rybakina, ganadora de Wimbledon en 2002, ganó su noveno y décimo título WTA de su carrera para asegurarse un lugar en Riad, triunfando en dos eventos WTA 500: el AUX Ningbo Open y los Internacionux de Estrasburgo.